NGO-Schiff mit Migranten auf Lampedusa beschlagnahmt

Das Schiff "Mare Jonio" der privaten italienischen Rettungsorganisation "Mediterranea" mit 30 Personen an Bord ist am Freitag auf Lampedusa gelandet und von den Justizbehörden beschlagnahmt worden. Der Crew wird Beihilfe der Schlepperei vorgeworfen, wie italienische Medien berichteten. 30 Menschen, darunter zwei schwangere Frauen und fünf Kinder, befanden sich an Bord der "Mare Jonio".