Boston gewann Conference-Finalauftakt gegen Carolina 5:2

Dank eines starken Schlussdrittels sind die Boston Bruins erfolgreich in das Halbfinale der National Hockey League (NHL) gestartet. Die Bruins gewannen am Donnerstag das Auftaktspiel der "best of seven"-Finalserie der Eastern Conference gegen die Carolina Hurricanes mit 5:2. Die Entscheidung gelang den Gastgebern mit jeweils zwei Toren innerhalb von einer Minute im letzten Abschnitt.