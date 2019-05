FPÖ-Studie: Experten erheben Verdacht auf Querfinanzierung

Experten haben nach dem Bekanntwerden einer durch FPÖ-EU-Spitzenkandidat Harald Vilimsky angeblich mit Steuergeld finanzierten Studie, die über weite Teile plagiiert sein soll, den Verdacht der Querfinanzierung in den Raum gestellt. Dies berichtete der "Standard" laut Vorabmeldung in seiner am Freitag erscheinenden Ausgabe.