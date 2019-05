Thiem nach Sieg über Fognini im Viertelfinale von Madrid

Dominic Thiem hat am Donnerstag das mit Spannung erwartete Achtelfinale gegen Monte-Carlo-Sieger Fabio Fognini gewonnen. Der als Nummer 5 gesetzte Niederösterreicher rang den Italiener beim Masters-1000-Turnier in Madrid mit 6:4,7:5 nach einer vor allem im zweiten Durchgang hochklassigen Partie nieder. Thiem trifft nun am Freitag entweder auf Roger Federer (SUI-5) oder Gael Monfils (FRA-15).