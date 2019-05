Ellensohn und der Grüne Klub wegen übler Nachrede verurteilt

Der Grün-Politiker David Ellensohn und der Grüne Klub im Wiener Rathaus sind am Donnerstag am Wiener Landesgericht wegen übler Nachrede zu insgesamt 5.000 Euro sowie Veröffentlichung des Urteils verurteilt worden. Herwig Götschober war auf Facebook und via Aussendung unterstellt worden, dieser verwende bewusst Nazi-Codes als Telefonklappe im Verkehrsministerium. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.