Autoren sehen "Literaturvertreibung" bei Zentralmatura

Erneute Kritik an der Zentralmatura im Fach Deutsch kommt von der IG Autorinnen Autoren. Die Art und Form der Aufgaben würden ein "Literaturvertreibungsprogramm" mit sich bringen. "Junge Leserinnen und Leser lassen sich durch die Objektivierungs- und Vergleichbarkeitszwänge, auf die man immer noch setzt, nicht gewinnen", hieß es in einer Aussendung am Donnerstag.