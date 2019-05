Amanda Knox kehrt erstmals nach Italien zurück

Facebook

© APA (AFP/Getty/Archiv)

Knox war 2009 wegen des Mordes an der britischen Austauschstudentin Meredith Kercher in Italien zu einer langen Haftstrafe verurteilt worden. Die Leiche der 21-Jährigen wurde in der Wohnung gefunden, die sie sich in der Stadt Perugia mit Knox geteilt hatte. Nach jahrelangem Justizgerangel wurde Knox schließlich im Jahr 2015 endgültig freigesprochen - schon davor war sie in die USA zurückgekehrt. In Italien hatte sie rund vier Jahre in Haft gesessen und in den Medien als "Engel mit den Eisaugen" Bekanntheit erlangt.

"Ich bin geehrt, die Einladung anzunehmen und zu den Italienern auf diesem historischen Event zu sprechen und das erste Mal nach Italien zurückzukehren", erklärte Knox nun.

Die Amerikanerin sei eine "Ikone eines massenmedialen Prozesses", sagte laut italienischer Medien Guido Sola, Präsident der Strafkammer von Modena, die das Festival mitorganisiert. Die Veranstaltung läuft am 14. und 15. Juni in Modena, Knox' Auftritt ist für den 15. angesetzt.