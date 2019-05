Iran will Atomdeal-Verpflichtungen "schrittweise reduzieren"

Der Iran will laut der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA seine Verpflichtungen aus dem Wiener Atomabkommen "schrittweise reduzieren". Präsident Hassan Rouhani werde am Mittwoch seine Amtskollegen in China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Russland über die Entscheidung informieren. Gleichzeitig würden auch die Außenminister und Botschafter über das Prozedere in Kenntnis gesetzt.