241 Teilnehmer an Exorzisten-Kurs an Päpstlicher Hochschule

An der Päpstlichen Hochschule in Rom läuft diese Woche ein Kurs in Teufelsaustreibung. An dem bis Samstag geplanten nicht-öffentlichen Seminar an der Universität Regina Apostolorum beteiligen sich 241 Priester, Ordensschwester und Laien aus fünf Kontinenten.