43 Festnahmen in Korruptionsskandal in der Lombardei

95 Personen sind in den Sog eines Skandals um Korruption, illegale Parteienfinanzierungen, Amtsmissbrauch und Geldwäsche geraten, der unter anderem prominente Politiker der rechtskonservativen Partei Forza Italia von Ex-Premier Silvio Berlusconi in der Lombardei erschüttert. 43 Personen wurden festgenommen, berichteten die Mailänder Ermittler am Dienstag.