GTI-Treffen 2019 bewegt sich "zurück zu den Wurzeln"

Das 38. GTI-Treffen in Reifnitz am Wörthersee soll Start des Weges "zurück zu den Wurzeln" sein. Thomas Semmler von der Eventagentur, welche die Organisation übernommen hat, will die Veranstaltung langfristig zu einem echten "Autofestival" machen. Vor- und Nachtreffen sollen an Reiz verlieren, Verkaufsstände konzentrieren sich auf Tuning, hieß es am Dienstag bei einem Pressegespräch in Reifnitz.