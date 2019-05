Trumps Ex-Stabschef empört US-Demokraten

Mit einer neuen Tätigkeit in der Privatwirtschaft hat der ehemalige Stabschef im Weißen Haus, John Kelly, in den USA für Empörung gesorgt. Kelly wurde nach Berichten von US-Medien vom Freitag in den Vorstand des Unternehmens Caliburn International berufen, dessen Tochterfirma Comprehensive Health Services unter anderem Unterkünfte für unbegleitete minderjährige Einwanderer betreibt.