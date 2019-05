Luxemburgs Altgroßherzog Jean in Familiengruft beigesetzt

Altgroßherzog Jean von Luxemburg ist am Samstag mit einem Staatsbegräbnis beigesetzt worden. Seine letzte Ruhe fand er in einer Familiengruft in der Krypta der Kathedrale Notre-Dame in der luxemburgischen Hauptstadt. Bei der Trauerfeier würdigte Erzbischof Jean-Claude Hollerich den früheren Staatschef: "Er war ein Mann von diskreter Wohltätigkeit und Liebe."