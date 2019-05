Auto erfasste mehrere Passanten in Wien

Eine Autofahrer hat mit seinem Pkw am Freitagabend in Wien-Wieden eine Fußgängergruppe erfasst. Bei dem Unfall wurden laut Polizei fünf Personen verletzt, ein Mann lebensgefährlich. Der 25-Jährige am Steuer wollte nach eigenen Aussagen noch schnell bei einer endenden Grünphase eine Ampel passieren - er beschleunigte und verlor die Kontrolle über das Fahrzeug, hieß es am Samstag.