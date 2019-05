Feuer in einem Einfamilienhaus in Saalfelden ausgebrochen

In einem Einfamilienhaus in Saalfelden (Pinzgau) ist es gestern, Freitag, am Abend zu einem Brand gekommen. Das Feuer dürfte laut Polizei im Bereich eines Holzofens oder Kamins ausgebrochen sein. Es entwickelte sich zu einem Schwelbrand in der Dachkonstruktion. Nach der Öffnung des Daches und einer Zwischendecke konnte die Feuerwehr die Flammen mit schwerem Atemschutz erfolgreich bekämpfen.