Carolina erstmals seit zehn Jahren im NHL-Halbfinale

Die Carolina Hurricanes sind das Überraschungsteam im NHL-Play-off. Nachdem die Nummer 7 des Grunddurchgangs in der ersten Runde Titelverteidiger Washington mit 4:3 eliminiert hatte, fixierte das Team aus Raleigh am Freitag mit 4:0-Siegen gegen die höher eingeschätzten New York Islanders den ersten Einzug ins Halbfinale der Eishockey-Profiliga seit 2009. Dallas führt gegen St. Louis mit 3:2.