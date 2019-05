Zwei Mädchen auf Moped in Tirol frontal von Pkw erfasst

Zwei Mädchen, die mit einem Moped unterwegs waren, sind am Freitag in Schwaz in Tirol von einem Pkw erfasst und in der Folge auf die Windschutzscheibe des Autos geschleudert worden. Wie die Polizei berichtete, dürfte der Pkw-Lenker, ein 39-jähriger Türke, beim Abbiegen das entgegenkommende Moped mit den beiden Mädchen übersehen haben.