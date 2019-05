Japans neuer Kaiser zeigt sich erstmals seinem Volk

Japans neuer Kaiser Naruhito hat sich erstmals seit der Inthronisierung seinem Volk gezeigt. Er hoffe auf Frieden in der Welt, sagte der Monarch am Samstag vom verglasten Balkon seines Palastes herunter zu Tausenden von Menschen. Der 59-Jährige hatte am Mittwoch die Nachfolge seines Vaters Akihito angetreten, der am Tag zuvor nach 30-jähriger Regentschaft abgedankt hatte.