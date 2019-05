Michael Chalupka neuer Evangelischer Bischof

Michael Chalupka ist der neue evangelisch-lutherische Bischof. Der 58-jährige gebürtige Grazer ist von der Synode am Samstag in Wien im zwölften Wahlgang gewählt worden. Er tritt Anfang September die Nachfolge von Michael Bünker an. Der Wahl stellten sich insgesamt drei männliche Kandidaten.