Waffenverbotszonen in Wien "verlängert"

Die beiden Waffenverbotszonen in Wien im Bereich Praterstern und an Teilen des Franz-Josef-Kais werden "verlängert". Gesetzmäßig läuft die Verordnung mit Mai ab und ab Donnerstag tritt nahtlos eine neue gemäß dem Sicherheitspolizeigesetz in Kraft. Diese gilt ebenfalls für die Dauer eines Vierteljahres. Die Polizei darf in den Zonen Personen durchsuchen.