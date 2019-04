"Avengers: Endgame" erzielte Rekordeinspielergebnis

Der Disney-Kinofilm "Avengers: Endgame" hat am ersten Abend in den USA nach Angaben des US-Unterhaltungsriesen einen Rekord eingespielt. Mit 60 Mio. Dollar wurden die Jedi-Ritter geschlagen, die 2015 am ersten Abend von "Star Wars: The Force Awakens" 57 Mio. Dollar erzielt hatten. Weltweit wurden an Tag eins und zwei 305 Mio. Dollar (knapp 275 Mio. Euro) eingespielt.