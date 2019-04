Drei Flüge ab Frankfurt nach Bombendrohung gestrichen

Wegen einer Bombendrohung sind am Osterwochenende am Flughafen der deutsche Stadt Frankfurt drei Flüge gestrichen worden. Das Drohschreiben sei direkt bei der deutschen Bundespolizei eingegangen, berichtete deren Sprecher Reza Ahmari. Hinweise auf den oder die Verfasser gab es am Montagabend noch nicht. Die Ermittlungen liefen, sagte Ahmari.