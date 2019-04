Geflohener Häftling stellte sich nach 10 Jahren der Polizei

Auf der Polizeiinspektion am Salzburger Hauptbahnhof hat sich am späten Samstagabend ein flüchtiger Strafgefangener gestellt. Der 64-jährige Niederösterreicher berichtete, dass er die letzten zehneinhalb Jahre auf Teneriffa verbracht hat und im Alter nun wieder nach Österreich zurückkehren wolle. Der Mann hatte zwei Koffer bei sich und gab an, kurz zuvor am Flughafen München gelandet zu sein.