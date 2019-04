Junger Ausreißer fuhr mit Zug von Wien nach Linz

Am Bahnhof Wien-Hütteldorf ist am Sonntagvormittag ein zehnjähriger Bub aus Syrien unbemerkt in eine haltende Garnitur der Westbahn gestiegen und bis Linz mitgefahren. Das Kind war in Begleitung seines Vater unterwegs gewesen, der konnte seinen Sohn plötzlich nicht mehr finden. Erst als er sich später mit der Mutter des Kindes an die Polizei wandte, konnte die Sache aufgeklärt werden.