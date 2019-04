85-Jähriger im Bezirk Gmunden mit Pkw tödlich verunglückt

Ein 85-jähriger Pensionist aus dem Bezirk Gmunden in Oberösterreich ist am Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Laut Polizei dürfte der Mann in Scharnstein eine Baustellenabsicherung übersehen haben und stieß mit seinem Auto gegen die Betonleitwände. Der Wagen überschlug sich dadurch. Der 85-Jährige wurde dabei schwer verletzt und starb wenig später im Krankenhaus Vöcklabruck.