Salzburg gibt Zukunft von Trainer Rose am Mittwoch bekannt

Die Spekulationen über die Zukunft von Erfolgstrainer Marco Rose werden am Mittwoch beendet. Österreichs Fußball-Meister Red Bull Salzburg gibt um 13.00 Uhr in der Red Bull Arena eine Pressekonferenz, in der Sportdirektor Christoph Freund und Rose "zur Zukunft von Marco Rose" Stellung nehmen, gab der Verein am Dienstagabend bekannt.