Archäologen entdeckten in Livesendung gut erhaltene Mumie

Vor laufenden Kameras haben Archäologen in Ägypten eine mehr als 2.000 Jahre alte Mumie entdeckt. Die Forscher öffneten den Sarkophag während einer zweistündigen Livesendung des US-Senders Discovery am Sonntagabend in einer Grabstätte bei Minja, einer Stadt am Nil südlich von Kairo. Darin fanden sie die gut erhaltene Mumie eines Hohepriesters, die umgeben war vor Gold und anderen Grabbeigaben.