Afghanische Regierung plant "Meinungsaustausch" mit Taliban

Die afghanische Regierung will demnächst eine Delegation zu Gesprächen mit den radikalislamischen Taliban nach Katar schicken. Ziel der offenbar noch für diesen Monat geplanten Reise in die Hauptstadt Doha sei ein "Meinungsaustausch mit den Taliban", sagte der Gesandte von Präsident Ashraf Ghani, Mohammed Omar Daudsai, am Sonntag.