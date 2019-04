Mann biss bei Festnahme in Wien Polizistin

Ein 19 Jahre alter Mann hat am Samstagabend vor einem Lokal in Wien-Josefstadt randaliert. Seiner Festnahme versuchte er sich zu widersetzen. Dabei biss er einer Polizistin in die Hand, sie wurde ins Krankenhaus gebracht. Auch in der Arrestzelle der Polizei wurde er erneut aggressiv und griff Beamte an. Zwei weitere Polizisten wurden verletzt, hieß es am Sonntag.