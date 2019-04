Zehntausende protestierten in Deutschland gegen hohe Mieten

Aus Unmut über steigende Mieten sind am Samstag in mehreren deutschen Städten Tausende Menschen auf die Straße gegangen. Die meisten Demonstranten versammelten sich an in Berlin, wo in manchen Teilen der Stadt kaum noch preiswerte Wohnungen im Angebot sind. In der deutschen Hauptstadt begann gleichzeitig auch ein bisher einmaliges Volksbegehren zur Enteignung großer Wohnungskonzerne.