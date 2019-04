Real verlor in Valencia 1:2 - erste Niederlage unter Zidane

Im dritten Spiel seit der Rückkehr von Trainer Zinedine Zidane hat Real Madrid erstmals verloren. Der entthronte Champions-League-Sieger unterlag am Mittwoch in der 30. Runde der spanischen Fußball-Meisterschaft in Valencia mit 1:2.