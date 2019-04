EU-Urheberrecht: NEOS starten Petition gegen Upload-Filter

Die NEOS machen weiter gegen die umstrittenen Upload-Filter rund um das neue EU-Urheberrecht mobil. Am Mittwoch startete die Partei eine Petition, mit der die ÖVP-FPÖ-Regierung aufgefordert wird, Upload-Filter im Europäischen Rat zu verhindern. Noch gebe es eine Möglichkeit, die umstrittenen Filter zu verhindern, daher wollen die NEOS nicht locker lassen, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung.