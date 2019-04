Christo will Pariser Triumphbogen verhüllen

Der Künstler Christo (83) will von 6. bis 19. April 2020 den Triumphbogen in Paris verhüllen. Der Arc de Triomphe soll in rund 25.000 Quadratmeter silber-bläulichen Stoff verpackt werden, der mit insgesamt 7.000 Meter rotem Seil zusammengehalten wird, teilte das Zentrum nationaler Monumente (CMN) mit.