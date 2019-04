Ex-Volkstheater-Direktorin Werner für Zusperren für ein Jahr

Emmy Werner, 1988 bis 2005 Volkstheaterdirektorin, findet das Hin und Her um Ausweichquartiere während der Renovierung des Hauses "irre". "Am besten wäre es, das Theater nach Anna Badora (deren Direktion 2020 endet, Anm.) für ein Jahr lang zuzusperren und zu renovieren", fordert sie in der "Presse" (Mittwochausgabe). Das Subventionskonzept des Volkstheaters solle man "neu überdenken".