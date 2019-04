95-Jähriger starb bei Wohnhausbrand nahe Graz

Ein 95-Jähriger ist in der Nacht auf Mittwoch bei einem Brand in seinem Einfamilienhaus in Eggersdorf bei Graz (Bezirk Graz -Umgebung) ums Leben gekommen. Die Pflegerin des gehbeeinträchtigten Mannes, eine 60-jährige slowakische Staatsbürgerin, konnte sich ins Freie retten, teilte die Landespolizeidirektion mit. Die Brandursache wurde am Mittwoch noch ermittelt.