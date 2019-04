50-Jähriger soll 18-Jährige in Salzburg vergewaltigt haben

Ein 50-jähriger Mann soll in der Vorwoche eine 18-Jährige in der Stadt Salzburg vergewaltigt haben. Die junge Frau hat bei der Polizei eine Anzeige eingebracht, wonach sich der Übergriff am 28. März in den frühen Morgenstunden in einer Bar zugetragen hat. Der Verdächtige befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.