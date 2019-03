BW Linz knöpfte Spitzenreiter Wattens Punkt ab

Tabellenführer Wattens ist in der 20. Runde der 2. Fußball-Liga nicht über ein 1:1 bei Blau Weiß Linz hinausgekommen. Die vor allem defensiv ersatzgeschwächten Linzer punkteten am Freitag erstmals nach fünf torlosen Niederlagen wieder. Schlusslicht Vorwärts Steyr spielte gegen den Vorletzten SV Horn ebenfalls 1:1, wobei den Gästen aus den Waldviertel der Ausgleich in der Nachspielzeit gelang.