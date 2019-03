Kurz empfing Aliyev und Paschinian in Wien

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat am Freitag zunächst den aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev und im Anschluss den armenischen Ministerpräsidenten Nikol Paschinian im Bundeskanzleramt in Wien empfangen. Aliyev und Paschinian hatten zuvor in einem rund zweistündigen Gespräch bei der OSZE in Wien über eine mögliche Lösung des Konflikts um die Kaukasusregion Berg-Karabach gesprochen.