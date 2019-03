Verdächtiger filmte sich selbst bei Einbruch in Baucontainer

Nach Einbrüchen in zwei Baucontainer in Eisenstadt hat die Polizei einen Verdächtigen ausgeforscht. Der 30-Jährige arbeitete selbst für eine auf der Baustelle tätige Firma. Auf die Spur kamen ihm die Ermittler, weil der Mann vor dem Coup noch selbst eine Videoüberwachung installiert hatte. Um nicht erkannt zu werden, wollte er das Gerät deaktivieren, was jedoch laut Polizei misslang.