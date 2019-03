Zahl der Toten nach Hochhaus-Brand in Dhaka auf 25 gestiegen

Nach dem verheerenden Hochhausbrand in Bangladesch ist die Zahl der Todesopfer auf 25 gestiegen. Feuerwehrleute durchkämmten am Freitag das teilweise ausgebrannte Gebäude in der Hauptstadt Dhaka auf der Suche nach möglichen weiteren Opfern. Unter den Toten sind mindestens sechs Menschen, die auf der Flucht vor den Flammen aus dem 22-stöckigen Hochhaus gesprungen waren.