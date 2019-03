Reifenplatzer an AUA-Maschine bei Landung in Rumänien

Bei einem Austrian-Airlines-Flug von Wien nach Sibiu (Hermannstadt) in Rumänien ist am Mittwochnachmittag offenbar bei der Landung ein Reifen geplatzt. Betroffen war eine Dash-8-400-Propellermaschine, meldete das Online-Luftfahrtportal "The Aviation Herald". "Das Flugzeug ist normal gelandet", sagte eine AUA-Sprecherin am Donnerstag auf APA-Anfrage. Für die Passagiere habe keine Gefahr bestanden.