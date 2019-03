Flüchtlingsboot vor Chios gekentert

Vor der griechischen Insel Chios ist in der Nacht zum Donnerstag ein Boot mit Dutzenden Migranten an Bord gekentert. Während 36 Menschen bis an Land schwimmen konnten, werden zwei Männer noch vermisst. In der Region herrschte Windstärke 7. Dies erschwere die Suchaktion der Küstenwache, berichtete der staatliche Rundfunk (ERT-Ägäis) weiter.