Steinschlag vom Salzburger Mönchsberg beschädigte Pkw

Einige herabfallende Steine aus der Mönchsbergwand haben am Mittwochnachmittag in der Gstättengasse in der Stadt Salzburg ein Auto beschädigt. Die Steinbrocken durchschlugen die Heckscheibe des Pkw. Verletzt wurde niemand, teilte die Polizei mit. Die Gstättengasse war im gefährdeten Bereich für zwei Stunden gesperrt.