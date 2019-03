ÖFB-U17-Nationalteam schaffte EM-Qualifikation

Österreichs U17-Fußballnationalmannschaft (Jahrgang 2002) hat das Ticket für die Europameisterschaft 2019 in der Tasche. Trotz einer Niederlage im letzten Gruppenspiel gegen Italien belegen die ÖFB-Youngsters nach einem 5:1-Sieg gegen Rumänien und einem torlosen Remis gegen die Türkei Platz zwei in der Tabelle der Eliterunde. Die Endrunde wird von 3. bis 19. Mai in Irland ausgetragen.