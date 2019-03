Razzia in Wien wegen Terrorverdachts

In einer Wohnung in Wien-Simmering ist am Montag eine Razzia wegen Terrorverdachts durchgeführt worden. Seitens der Staatsanwaltschaft Wien wurde lediglich der Einsatz bestätigt. "Krone" und "Österreich" zufolge richtete sich die Amtshandlung gegen einen Iraker.