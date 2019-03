Concordia-Preise an Christoph Zotter, "Europe's Far Right"

Die Concordia-Preise 2018 gehen an den "profil"-Journalisten Christoph Zotter und das Recherchenetzwerk "Europe's Far Right". Zotter wird in der Kategorie Menschenrechte ausgezeichnet, der Rechercheverbund in der Kategorie Pressefreiheit. "profil"-Kolumnistin Elfriede Hammerl erhält den Lebenswerk-Preis, teilte der Presseclub Concordia am Montag mit. Die Verleihung findet am 29. April statt.