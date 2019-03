Sechs Haftbefehle nach Antiterrorrazzia im Rhein-Main-Gebiet

Nach der Antiterrorrazzia vom vergangenen Freitag in den deutschen Bundesländern Hessen und Rheinland-Pfalz sitzen sechs der zunächst elf festgenommenen Verdächtigen in Untersuchungshaft. Ein Richter erließ Haftbefehl gegen die sechs Beschuldigten, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft in Frankfurt am Main am Montag mitteilte.