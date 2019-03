Aldridge führte Spurs mit 48 Punkten zu Sieg in Boston

LaMarcus Aldridge hat die San Antonio Spurs am Sonntag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) mit 48 Punkten, 13 Rebounds und sechs Assists zu einem 115:96 bei den Boston Celtics geführt. Der Wiener Jakob Pöltl steuerte sechs Zähler bei und packte zehn Mal an den Brettern zu. Außerdem verzeichnete der Center zwei blockierte Würfe in 24:59 Minuten auf dem Parkett.