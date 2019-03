Erdbeben der Stärke 6,1 in Kolumbien

Ein Erdbeben der Stärke 6,1 hat am Samstag den Südwesten Kolumbiens erschüttert, wie die US-Erdbebenwarte USGS meldete. Vorerst waren aber keine nennenswerten Schäden in dem südamerikanischen Land bekannt. Laut USGS ereignete sich das Beben um 14:19 Uhr Ortszeit, sieben Kilometer nordwestlich der Stadt El Dovio im Departement Valle del Cauca, in einer Tiefe von 113,3 Kilometern.