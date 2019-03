Naomi Osaka in Miami wieder früh ausgeschieden

Die Weltranglisten-Erste Naomi Osaka ist beim Premier-Tennisturnier der Damen in Miami wie schon in der vergangenen Woche in Indian Wells in einer frühen Phase ausgeschieden. Hatte die Japanerin in Kalifornien im Achtelfinale gegen die Schweizerin Belinda Bencic verloren, unterlag sie am Samstag in Florida bereits in Runde drei der Taiwanesin Hsieh Su-Wei 6:4,6:7(4),3:6.